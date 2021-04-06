За последние сутки в Липецкой области подтверждён 81 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 55

Грязинский район – 14

Данковский район – 1

Добринский район – 2

Добровский район – 2

Долгоруковский район – 1

Задонский район – 1

Лебедянский район – 3

Липецкий район – 1

Хлевенский район – 1

137 человек за сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 4 человека умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 28 105 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 955 человек выздоровели, 561 человек умер.

2589 пациентов продолжают лечение. Из них 338 – в больницах, 2251 – на дому.