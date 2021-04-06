За последние сутки в Липецкой области подтверждён 81 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 55
- Грязинский район – 14
- Данковский район – 1
- Добринский район – 2
- Добровский район – 2
- Долгоруковский район – 1
- Задонский район – 1
- Лебедянский район – 3
- Липецкий район – 1
- Хлевенский район – 1
137 человек за сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 4 человека умерли.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 28 105 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 955 человек выздоровели, 561 человек умер.
2589 пациентов продолжают лечение. Из них 338 – в больницах, 2251 – на дому.