В регионе

81 заболел, 4 умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 6 апреля

34 секунды назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждён 81 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 55
  • Грязинский район – 14
  • Данковский район – 1
  • Добринский район – 2
  • Добровский район – 2
  • Долгоруковский район – 1
  • Задонский район – 1
  • Лебедянский район – 3
  • Липецкий район – 1
  • Хлевенский район – 1

137 человек за сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 4 человека умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 28 105 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 955 человек выздоровели, 561 человек умер.

2589 пациентов продолжают лечение. Из них 338 – в больницах, 2251 – на дому.

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