В 2020 году на исполнении в управлении ФССП России по Липецкой области находилось более 12 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. В пользу несовершеннолетних детей судебными приставами перечислено около 83 млн рублей.

868 должников привлечено к административной ответственности. В отношении должников, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, дознавателями УФССП России по Липецкой области возбуждено 596 уголовных дел.

Стоит отметить, что привлечение должника к уголовной ответственности в случае уклонения от уплаты алиментов возможно только при условии, что он ранее подвергался административному наказанию за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, постановление судьи о назначении наказания вступило в законную силу и не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию (со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления).