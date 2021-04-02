В регионе

83 заболели, 4 умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 2 апреля

6 часов назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 83 случая инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 24
  • г. Елец – 16
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 10
  • Данковский район – 2
  • Добринский район – 3
  • Долгоруковский район – 3
  • Елецкий район – 4
  • Задонский район – 10
  • Лебедянский район – 2
  • Липецкий район – 1
  • Тербунский район – 3
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 2
  • Чаплыгинский район – 1

131 человек за минувшие сутки в регионе завершил лечение от коронавируса, 4 человека умерли.

Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 774 случая новой коронавирусной инфекции, 24 601 человек выздоровел, 546 человек умерли.

2627 пациентов в настоящий момент находятся на лечении. Из них 320 – в больницах и 2307 – на дому.

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