За последние сутки в Липецкой области подтверждены 83 случая инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 24
- г. Елец – 16
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 10
- Данковский район – 2
- Добринский район – 3
- Долгоруковский район – 3
- Елецкий район – 4
- Задонский район – 10
- Лебедянский район – 2
- Липецкий район – 1
- Тербунский район – 3
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 2
- Чаплыгинский район – 1
131 человек за минувшие сутки в регионе завершил лечение от коронавируса, 4 человека умерли.
Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 774 случая новой коронавирусной инфекции, 24 601 человек выздоровел, 546 человек умерли.
2627 пациентов в настоящий момент находятся на лечении. Из них 320 – в больницах и 2307 – на дому.