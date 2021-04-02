За последние сутки в Липецкой области подтверждены 83 случая инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 24

г. Елец – 16

Воловский район – 1

Грязинский район – 10

Данковский район – 2

Добринский район – 3

Долгоруковский район – 3

Елецкий район – 4

Задонский район – 10

Лебедянский район – 2

Липецкий район – 1

Тербунский район – 3

Усманский район – 1

Хлевенский район – 2

Чаплыгинский район – 1

131 человек за минувшие сутки в регионе завершил лечение от коронавируса, 4 человека умерли.

Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 774 случая новой коронавирусной инфекции, 24 601 человек выздоровел, 546 человек умерли.

2627 пациентов в настоящий момент находятся на лечении. Из них 320 – в больницах и 2307 – на дому.