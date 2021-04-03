За последние сутки в Липецкой области подтверждены 84 случая инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 41

г. Елец – 4

Грязинский район – 13

Данковский район – 3

Добринский район – 1

Добровский район – 2

Долгоруковский район – 2

Задонский район – 2

Измалковский район – 4

Лебедянский район – 2

Лев-Толстовский район – 2

Липецкий район – 2

Усманский район – 5

Чаплыгинский район – 1

За минувшие сутки 103 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, 1 человек умер.

Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 858 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 704 человека выздоровели, 547 человек умерли.

2607 пациентов сейчас лечатся. Из них 322 – в больницах, 2285 – на дому.