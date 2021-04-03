За последние сутки в Липецкой области подтверждены 84 случая инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 41
- г. Елец – 4
- Грязинский район – 13
- Данковский район – 3
- Добринский район – 1
- Добровский район – 2
- Долгоруковский район – 2
- Задонский район – 2
- Измалковский район – 4
- Лебедянский район – 2
- Лев-Толстовский район – 2
- Липецкий район – 2
- Усманский район – 5
- Чаплыгинский район – 1
За минувшие сутки 103 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, 1 человек умер.
Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 858 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 704 человека выздоровели, 547 человек умерли.
2607 пациентов сейчас лечатся. Из них 322 – в больницах, 2285 – на дому.