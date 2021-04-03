В регионе

84 заболели, 1 умер. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 3 апреля

6 минут назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 84 случая инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 41
  • г. Елец – 4
  • Грязинский район – 13
  • Данковский район – 3
  • Добринский район – 1
  • Добровский район – 2
  • Долгоруковский район – 2
  • Задонский район – 2
  • Измалковский район – 4
  • Лебедянский район – 2
  • Лев-Толстовский район – 2
  • Липецкий район – 2
  • Усманский район – 5
  • Чаплыгинский район – 1

За минувшие сутки 103 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, 1 человек умер.

Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 858 случаев новой коронавирусной инфекции, 24 704 человека выздоровели, 547 человек умерли.

2607 пациентов сейчас лечатся. Из них 322 – в больницах, 2285 – на дому.

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