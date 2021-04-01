В регионе

85 заболели, трое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 1 апреля

4 часа назад
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За последние сутки в регионе подтверждены 85 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 49
  • Грязинский район – 9
  • Добровский район – 2
  • Долгоруковский район – 1
  • Задонский район – 4
  • Лебедянский район – 10
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 5
  • Тербунский район – 1
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 2

120 человек за последние сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 3 человека умерли.

Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрирован 27 691 случай новой коронавирусной инфекции, 24 470 человек выздоровели, 542 человека умерли.

2679 пациентов по состоянию на 1 апреля находятся на лечении. Из них 304 человека лечатся в больницах, а 2375 – дома.

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