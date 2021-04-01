За последние сутки в регионе подтверждены 85 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 49

Грязинский район – 9

Добровский район – 2

Долгоруковский район – 1

Задонский район – 4

Лебедянский район – 10

Лев-Толстовский район – 1

Липецкий район – 5

Тербунский район – 1

Усманский район – 1

Хлевенский район – 2

120 человек за последние сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 3 человека умерли.

Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрирован 27 691 случай новой коронавирусной инфекции, 24 470 человек выздоровели, 542 человека умерли.

2679 пациентов по состоянию на 1 апреля находятся на лечении. Из них 304 человека лечатся в больницах, а 2375 – дома.