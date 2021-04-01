За последние сутки в регионе подтверждены 85 случаев инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 49
- Грязинский район – 9
- Добровский район – 2
- Долгоруковский район – 1
- Задонский район – 4
- Лебедянский район – 10
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 5
- Тербунский район – 1
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 2
120 человек за последние сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 3 человека умерли.
Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрирован 27 691 случай новой коронавирусной инфекции, 24 470 человек выздоровели, 542 человека умерли.
2679 пациентов по состоянию на 1 апреля находятся на лечении. Из них 304 человека лечатся в больницах, а 2375 – дома.