850 заявок на обучение в «Школе 21» поступило за семь дней, рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

«Всего неделю назад мы объявили о старте первого набора в «Школу 21», где будем готовить ИТ-специалистов, и заявки посыпались сотнями. Это здорово, друзья, что у вас такой энтузиазм и желание учиться новым, а главное, востребованным профессиям – программированию, аналитике, менеджменту IT-проектов», – комментирует глава региона.

Новый образовательный центр откроется в феврале на ул. Зегеля, 1 в Липецке. Учиться здесь могут все желающие от 18 лет, заявки принимают на официальном сайте 21-school.ru. Для поступления нужно пройти игру-тестирование и вебинар-собеседование. Затем учащимся предстоит интенсив в 26 дней, в «Школе 21» его называют «бассейном».

«Мест в первом отборочном «бассейне» всего 200. Но это не значит, что нужно сдаваться, глядя на число 850. Пробуйте!», – подытожил Игорь Артамонов.