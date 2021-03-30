За последние сутки в Липецкой области подтверждены 86 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 43

г. Елец – 14

Грязинский район – 6

Данковский район – 2

Долгоруковский район – 1

Елецкий район – 3

Задонский район – 3

Краснинский район – 2

Лебедянский район – 4

Лев-Толстовский район – 1

Липецкий район – 5

Становлянский район – 1

Усманский район – 1

287 человек за последние сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 27 521 случай новой коронавирусной инфекции, 24 180 человек выздоровели, 535 человек умерли.

2806 пациентов в настоящий момент лечатся. Из них 297 находятся в больницах, а 2509 получают лечение на дому с лёгкой формой COVID-19.