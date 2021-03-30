За последние сутки в Липецкой области подтверждены 86 случаев инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 43
- г. Елец – 14
- Грязинский район – 6
- Данковский район – 2
- Долгоруковский район – 1
- Елецкий район – 3
- Задонский район – 3
- Краснинский район – 2
- Лебедянский район – 4
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 5
- Становлянский район – 1
- Усманский район – 1
287 человек за последние сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.
Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 27 521 случай новой коронавирусной инфекции, 24 180 человек выздоровели, 535 человек умерли.
2806 пациентов в настоящий момент лечатся. Из них 297 находятся в больницах, а 2509 получают лечение на дому с лёгкой формой COVID-19.