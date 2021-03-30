В регионе

86 заболели, 5 умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 30 марта

3 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 86 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 43
  • г. Елец – 14
  • Грязинский район – 6
  • Данковский район – 2
  • Долгоруковский район – 1
  • Елецкий район – 3
  • Задонский район – 3
  • Краснинский район – 2
  • Лебедянский район – 4
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 5
  • Становлянский район – 1
  • Усманский район – 1

287 человек за последние сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 27 521 случай новой коронавирусной инфекции, 24 180 человек выздоровели, 535 человек умерли.

2806 пациентов в настоящий момент лечатся. Из них 297 находятся в больницах, а 2509 получают лечение на дому с лёгкой формой COVID-19.

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