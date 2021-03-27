За последние сутки в Липецкой области подтверждены 87 случаев инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 41
- г. Елец – 5
- Грязинский район – 7
- Добринский район – 12
- Добровский район – 2
- Елецкий район – 1
- Задонский район – 3
- Лебедянский район – 6
- Липецкий район – 6
- Тербунский район – 1
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 2
81 человек в регионе за сутки завершил лечение от COVID-19, 4 человека умерли.
Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 260 случаев новой коронавирусной инфекции, 23 868 человек выздоровели, 523 человека умерли.
2869 пациентов на сегодняшний день находятся на лечении. Из них 242 человека лечатся в больницах. Получают лечение на дому 2627 пациентов с лёгкой формой COVID-19.