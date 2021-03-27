За последние сутки в Липецкой области подтверждены 87 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 41

г. Елец – 5

Грязинский район – 7

Добринский район – 12

Добровский район – 2

Елецкий район – 1

Задонский район – 3

Лебедянский район – 6

Липецкий район – 6

Тербунский район – 1

Усманский район – 1

Хлевенский район – 2

81 человек в регионе за сутки завершил лечение от COVID-19, 4 человека умерли.

Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 260 случаев новой коронавирусной инфекции, 23 868 человек выздоровели, 523 человека умерли.

2869 пациентов на сегодняшний день находятся на лечении. Из них 242 человека лечатся в больницах. Получают лечение на дому 2627 пациентов с лёгкой формой COVID-19.