В регионе

87 заболели, 4 умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 27 марта

14 часов назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 87 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 41
  • г. Елец – 5
  • Грязинский район – 7
  • Добринский район – 12
  • Добровский район – 2
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 3
  • Лебедянский район – 6
  • Липецкий район – 6
  • Тербунский район – 1
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 2

81 человек в регионе за сутки завершил лечение от COVID-19, 4 человека умерли.

Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 260 случаев новой коронавирусной инфекции, 23 868 человек выздоровели, 523 человека умерли.

2869 пациентов на сегодняшний день находятся на лечении. Из них 242 человека лечатся в больницах. Получают лечение на дому 2627 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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