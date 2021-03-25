В регионе

88 заболели, 5 умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 25 марта

57 минут назад
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За минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 88 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 68
  • г. Елец – 1
  • Грязинский район – 2
  • Добровский район – 2
  • Задонский район – 3
  • Лебедянский район – 3
  • Липецкий район – 8
  • Усманский район – 1

105 пациентов за последние сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.

Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрировано 27 084 случая новой коронавирусной инфекции, 23 683 человека выздоровели, 517 человек умерли.

2884 пациента продолжают лечение. Из них 217 человек находятся в больницах с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2667 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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