За минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 88 случаев инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 68
- г. Елец – 1
- Грязинский район – 2
- Добровский район – 2
- Задонский район – 3
- Лебедянский район – 3
- Липецкий район – 8
- Усманский район – 1
105 пациентов за последние сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.
Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрировано 27 084 случая новой коронавирусной инфекции, 23 683 человека выздоровели, 517 человек умерли.
2884 пациента продолжают лечение. Из них 217 человек находятся в больницах с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2667 пациентов с лёгкой формой COVID-19.