За минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 88 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 68

г. Елец – 1

Грязинский район – 2

Добровский район – 2

Задонский район – 3

Лебедянский район – 3

Липецкий район – 8

Усманский район – 1

105 пациентов за последние сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.

Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрировано 27 084 случая новой коронавирусной инфекции, 23 683 человека выздоровели, 517 человек умерли.

2884 пациента продолжают лечение. Из них 217 человек находятся в больницах с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2667 пациентов с лёгкой формой COVID-19.