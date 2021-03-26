За минувшие сутки в Липецкой области 89 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 36

г. Елец – 12

Грязинский район – 7

Данковский район – 1

Добринский район – 1

Добровский район – 3

Долгоруковский район – 4

Елецкий район – 1

Задонский район – 5

Лебедянский район – 8

Липецкий район – 2

Усманский район – 2

Хлевенский район – 6

Чаплыгинский район – 1

104 человека за сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, двое – умерли.

Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 173 случая новой коронавирусной инфекции, 23 787 человек выздоровели, 519 человек умерли.

2867 пациентов на сегодняшний день находятся на лечении. В больницах лечатся 228 человек. Получают лечение на дому 2667 пациентов с лёгкой формой COVID-19.