За минувшие сутки в Липецкой области 89 случаев инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 36
- г. Елец – 12
- Грязинский район – 7
- Данковский район – 1
- Добринский район – 1
- Добровский район – 3
- Долгоруковский район – 4
- Елецкий район – 1
- Задонский район – 5
- Лебедянский район – 8
- Липецкий район – 2
- Усманский район – 2
- Хлевенский район – 6
- Чаплыгинский район – 1
104 человека за сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, двое – умерли.
Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 173 случая новой коронавирусной инфекции, 23 787 человек выздоровели, 519 человек умерли.
2867 пациентов на сегодняшний день находятся на лечении. В больницах лечатся 228 человек. Получают лечение на дому 2667 пациентов с лёгкой формой COVID-19.