В регионе

89 заболели, 2 умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 26 марта

2 часа назад
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За минувшие сутки в Липецкой области 89 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 36
  • г. Елец – 12
  • Грязинский район – 7
  • Данковский район – 1
  • Добринский район – 1
  • Добровский район – 3
  • Долгоруковский район – 4
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 5
  • Лебедянский район – 8
  • Липецкий район – 2
  • Усманский район – 2
  • Хлевенский район – 6
  • Чаплыгинский район – 1

104 человека за сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, двое – умерли.

Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 27 173 случая новой коронавирусной инфекции, 23 787 человек выздоровели, 519 человек умерли.

2867 пациентов на сегодняшний день находятся на лечении. В больницах лечатся 228 человек. Получают лечение на дому 2667 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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