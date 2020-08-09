9 августа. COVID-19 подтверждён ещё у 15 человек в Липецкой области

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 15 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 7

г. Елец – 1

Долгоруковский район – 1

Елецкий район – 2

Измалковский район – 1

Становлянский район – 2

Усманский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4697 случаев новой коронавирусной инфекции, 3844 человека выздоровели, 22 человека умерли. 831 — на лечении.

По состоянию на 18.00, 9.08.2020 г. в больницах находятся:

248 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

132 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 583 пациента с лёгкой формой COVID-19.