9 августа. COVID-19 подтверждён ещё у 15 человек в Липецкой области

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 15 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк – 7
г. Елец – 1
Долгоруковский район – 1
Елецкий район – 2
Измалковский район – 1
Становлянский район – 2
Усманский район – 1
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4697 случаев новой коронавирусной инфекции, 3844 человека выздоровели, 22 человека умерли. 831 — на лечении.
По состоянию на 18.00, 9.08.2020 г. в больницах находятся:
248 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
132 человека с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 583 пациента с лёгкой формой COVID-19.