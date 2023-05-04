Парады и массовые шествия, запланированные в Липецке, Ельце и районах области на 9 Мая, отменены по соображениям безопасности. Непростое решение принято на очередном заседании оперативного штаба области с участием руководителей всех силовых ведомств.

Правоохранительные органы располагают информацией о возможных провокациях в День Победы при проведении в регионах массовых торжественных и мемориальных акций. Праздничные мероприятия в областном центре будут рассредоточены по территории города и паркам. Их программу сократят, а число участников и гостей минимизируют.

Дежурство полицейских в этот день усилят. Жителей региона просят проявлять бдительность в местах массового пребывания.