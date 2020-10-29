9 ноября в Липецкой области может возобновиться плановая медпомощь

Плановая медицинская помощь может быть возобновлена с 9 ноября (изначально ее временно приостанавливали на две недели, но решили продлить как минимум на неделю). Об этом сегодня говорилось на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Как отметил начальник управления здравоохранения Юрий Шуршуков, медучреждения готовы оказывать такую помощь жителям.

Количество заболевших держится на одном уровне, открылся обсерватор на 100 мест в санатории «Мечта», до 16 ноября будет оборудован инфекционный госпиталь на 120 коек на базе санатория «Липецккурорт».

Кроме того, усилен штат госпиталей, он пополнился 35 врачами и 30 медсестрами. В ближайшее время к работе в них подключатся 10 липецких студентов, которые учатся в Воронежской и Рязанской ординатурах.

«Ситуация уже неделю стабильная. Количество заболевших не увеличивается, многие медики выздоровели и вернулись к работе. Мы рассчитываем дозаполнить Елецкий госпиталь, открыть «Липецккурорт» и возобновить плановую медицинскую помощь», – сказал Игорь Артамонов.

По словам главного санитарного врача Владимира Бондарева, в регионе реализуются все необходимые меры по превращению коронавирусной инфекции. Отмечается незначительный прирост выявленных случаев. Большинство заболевших – люди старше 50 лет. Будут закуплены еще два комплекса для тестирования, чтобы обеспечить проведение не менее трех тысяч обследований в сутки.

Как рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов, продолжаются проверки предприятий торговли и общественного питания. С начала сентября проверено 980 торговых точек, 80 дел направлены в суд.

Отмечен рост случаев заболеваемости COVID-19 в Тербунском, Хлевенском и Елецком районах. Очаги появляются в сфере образования,з дравоохранения и в отдельных предприятиях.

«Если постоянно растет заболеваемость, значит, что-то не так с санитарными мерами. Организуем проверку, будем разбираться в ситуации», – сообщил Игорь Артамонов.