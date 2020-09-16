9 причин заказывать окна в ТМК

1. Использование профиля КВЕ(Германия) — это экологически безопасно — экомаркировка «Листок жизни»(система добровольного экологического верифицирования)

2. Индивидуальный подход к клиенту и его потребностям: изделия по индивидуальным размерам, выбор цвета, использование стекла с различным покрытием(матовое, зеркальное, тонированное), использование декоративных элементов.

3. Качество товара: Качество- основополагающая характеристика товара. Именно поэтому прежде чем продукция попадает к Вам, все товары тщательно проверяется.

4. Гарантия: в течение гарантийного срока решаются возникающие проблемы!

5. Самые доступные цены: мы работаем от производителя и Вам не надо переплачивать за покупку

6. Защита от шума: Если на улице шумно, при помощи окон из профилей КВЕ Вы всегда добьётесь желанной тишины, покоя и уюта в помещении.

7. Больше тепла: возможность установки стеклопакета толщиной до 48мм будут надежно удерживать тепло там, где оно должно быть: внутри дома.

8. Проверка товара перед отправкой: Мы заботимся о своей репутации и поэтому перед отправкой товар проверяется на работоспособность, техническую пригодность и комплектуется. Таким образом наши клиенты могут быть уверены в том, что получат качественный товар: без повреждений и поломок

9. Мы искренне хотим помочь сделать Ваш дом светлым, уютным, комфортным и теплым, и убеждены: современные окна должны быть в каждом дома и доступны каждому человеку! Наши сотрудники сделают Вам предложение, исключительно соответствующее Вашим требованиям и пожеланиям!