9 сентября. В Липецкой области 35 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 35 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 15

г. Елец – 4

Воловский район – 1

Грязинский район – 6

Данковский район – 1

Добровский район – 2

Елецкий район – 1

Становлянский район – 3

Чаплыгинский район – 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5386 случаев новой коронавирусной инфекции, 4803 человека выздоровели, 30 человек умерли. 553 — на лечении.

По состоянию на 15.00, 9.09.2020 г. в больницах находятся:

341 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

178 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 212 пациентов с лёгкой формой COVID-19.