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9 сентября. В Липецкой области 35 новых случаев инфицирования коронавирусом

3 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 35 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 15
  • г. Елец – 4
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 6
  • Данковский район – 1
  • Добровский район – 2
  • Елецкий район – 1
  • Становлянский район – 3
  • Чаплыгинский район – 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5386 случаев новой коронавирусной инфекции, 4803 человека выздоровели, 30 человек умерли. 553 — на лечении.

По состоянию на 15.00, 9.09.2020 г. в больницах находятся:

341 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

178 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 212 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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