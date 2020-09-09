9 сентября. В Липецкой области 35 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 35 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 15
- г. Елец – 4
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 6
- Данковский район – 1
- Добровский район – 2
- Елецкий район – 1
- Становлянский район – 3
- Чаплыгинский район – 2
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5386 случаев новой коронавирусной инфекции, 4803 человека выздоровели, 30 человек умерли. 553 — на лечении.
По состоянию на 15.00, 9.09.2020 г. в больницах находятся:
341 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
178 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 212 пациентов с лёгкой формой COVID-19.