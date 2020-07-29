90 центнеров озимой пшеницы с гектара! «Липецкая звезда» радует аграриев

До 90 ц/га получают при уборке озимой пшеницы сорта «Липецкая звезда» на полях КХ «Речное» Хлевенского района. Накануне первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев и глава администрации Хлевенского района Михаил Лисов посетили хозяйство Владимира Коротких. Именно там идёт уборка «Липецкой звезды». Хлеборобов радует и урожайность (до 90 ц/га), и качество зерна (26-30 % – клейковина, 825 г/л – натура).

«Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, этот сорт озимой пшеницы, над селекцией которого группа российских и зарубежных ученых и аграриев работала почти 10 лет, впервые был презентован в 2018 году на «Всероссийском дне поля», который проходил в Липецкой области. «Липецкую звезду» выводили специально для выращивания на чернозёмах Центральной России. Сейчас поля ею засевают все больше сельхозпредприятий не только Липецкой области, но и других регионов.

«Сегодня эта культура уже в больших посевах отлично себя показывает, – прокомментировал увиденное Николай Тагинцев. – Только вдумайтесь: на этом поле получают до 90 центнеров с гектара! Еще 20 лет назад, когда в среднем с гектара в регионе собирали по 16 центнеров озимой пшеницы, такая урожайность казалась мечтой. И вот теперь мы эту мечту воплотили в жизнь!».