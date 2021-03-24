За минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 90 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 27

г. Елец – 4

Грязинский район – 9

Добринский район – 3

Добровский район – 3

Долгоруковский район – 4

Елецкий район – 3

Задонский район – 6

Краснинский район – 1

Лебедянский район – 15

Лев-Толстовский район – 5

Липецкий район – 1

Тербунский район – 4

Усманский район – 1

Хлевенский район – 4

173 человека за сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 4 человека умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 26 996 случаев новой коронавирусной инфекции, 23 578 человек выздоровели, 512 человек умерли.

2905 пациентов продолжают лечение. Из них в больницах находятся 240 человек. Получают лечение на дому 2665 пациентов с лёгкой формой COVID-19.