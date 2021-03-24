В регионе

90 заболели, 4 умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 24 марта

2 часа назад
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За минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 90 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 27
  • г. Елец – 4
  • Грязинский район – 9
  • Добринский район – 3
  • Добровский район – 3
  • Долгоруковский район – 4
  • Елецкий район – 3
  • Задонский район – 6
  • Краснинский район – 1
  • Лебедянский район – 15
  • Лев-Толстовский район – 5
  • Липецкий район – 1
  • Тербунский район – 4
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 4

173 человека за сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 4 человека умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 26 996 случаев новой коронавирусной инфекции, 23 578 человек выздоровели, 512 человек умерли.

2905 пациентов продолжают лечение. Из них в больницах находятся 240 человек. Получают лечение на дому 2665 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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