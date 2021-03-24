За минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 90 случаев инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 27
- г. Елец – 4
- Грязинский район – 9
- Добринский район – 3
- Добровский район – 3
- Долгоруковский район – 4
- Елецкий район – 3
- Задонский район – 6
- Краснинский район – 1
- Лебедянский район – 15
- Лев-Толстовский район – 5
- Липецкий район – 1
- Тербунский район – 4
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 4
173 человека за сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 4 человека умерли.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 26 996 случаев новой коронавирусной инфекции, 23 578 человек выздоровели, 512 человек умерли.
2905 пациентов продолжают лечение. Из них в больницах находятся 240 человек. Получают лечение на дому 2665 пациентов с лёгкой формой COVID-19.