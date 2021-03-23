По данным администрации Липецкой области, за последние сутки в регионе подтверждены 92 случая инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 48

Воловский район – 1

Грязинский район – 10

Добринский район – 8

Добровский район – 2

Задонский район – 4

Лебедянский район – 3

Лев-Толстовский район – 2

Липецкий район – 4

Тербунский район – 3

Усманский район – 6

Хлевенский район – 1

188 человек в регионе за сутки завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.

Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрировано 26 906 случаев новой коронавирусной инфекции, 23 405 человек выздоровели, 508 – умерли.

2993 пациента продолжают лечение. Из них в больницах находятся 273 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2720 пациентов с лёгкой формой COVID-19.