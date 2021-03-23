По данным администрации Липецкой области, за последние сутки в регионе подтверждены 92 случая инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 48
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 10
- Добринский район – 8
- Добровский район – 2
- Задонский район – 4
- Лебедянский район – 3
- Лев-Толстовский район – 2
- Липецкий район – 4
- Тербунский район – 3
- Усманский район – 6
- Хлевенский район – 1
188 человек в регионе за сутки завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.
Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрировано 26 906 случаев новой коронавирусной инфекции, 23 405 человек выздоровели, 508 – умерли.
2993 пациента продолжают лечение. Из них в больницах находятся 273 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2720 пациентов с лёгкой формой COVID-19.