В регионе

92 заболели, 5 умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 23 марта

4 часа назад
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По данным администрации Липецкой области, за последние сутки в регионе подтверждены 92 случая инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 48
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 10
  • Добринский район – 8
  • Добровский район – 2
  • Задонский район – 4
  • Лебедянский район – 3
  • Лев-Толстовский район – 2
  • Липецкий район – 4
  • Тербунский район – 3
  • Усманский район – 6
  • Хлевенский район – 1

188 человек в регионе за сутки завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.

Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрировано 26 906 случаев новой коронавирусной инфекции, 23 405 человек выздоровели, 508 – умерли.

2993 пациента продолжают лечение. Из них в больницах находятся 273 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2720 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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