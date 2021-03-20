За последние сутки в Липецкой области выявили 92 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 39
- г. Елец – 2
- Воловский район – 2
- Грязинский район – 14
- Добринский район – 1
- Добровский район – 1
- Долгоруковский район – 2
- Елецкий район – 7
- Задонский район – 2
- Измалковский район – 2
- Лебедянский район – 11
- Лев-Толстовский район – 4
- Липецкий район – 1
- Тербунский район – 3
- Усманский район – 1
71 пациент за сутки выздоровел, смертельных случаев не зарегистрировано.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 26 632 случая заражения коронавирусом. 23 182 человека выздоровели, 495 – умерли.