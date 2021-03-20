В регионе

92 заболели, умерших нет. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 20 марта

1 час назад
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За последние сутки в Липецкой области выявили 92 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

 Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 39
  • г. Елец – 2
  • Воловский район – 2
  • Грязинский район – 14
  • Добринский район – 1
  • Добровский район – 1
  • Долгоруковский район – 2
  • Елецкий район – 7
  • Задонский район – 2
  • Измалковский район – 2
  • Лебедянский район – 11
  • Лев-Толстовский район – 4
  • Липецкий район – 1
  • Тербунский район – 3
  • Усманский район – 1

71 пациент за сутки выздоровел, смертельных случаев не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 26 632 случая заражения коронавирусом. 23 182 человека выздоровели, 495 – умерли.

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