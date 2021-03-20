Всего с начала пандемии в регионе выявлено 26 632 случая заражения коронавирусом. 23 182 человека выздоровели, 495 – умерли.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен