940 доз вакцины Спутник V в ближайшее время поступят в Липецкую область. Первым делом будут прививать медиков и педагогов

В ближайшее время в Липецкую область поступит порядка 940 доз вакцины Спутник V. В первую очередь прививать будут медицинских работников и педагогов, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

Подготовлены пофамильные списки медиков, подлежащих вакцинации, списки педагогов формируются.

Для иммунизации запланировано 10 точек: на базе 4-х поликлиник, обслуживающих взрослое население г. Липецка (ГУЗ ЛГП № 7, ГУЗ ЛГБ № 4 «Липецк-Мед», ГУЗ ЛГП № 4, ГУЗ ЛГБСМП № 1), 2-х г. Ельца и 4-х районов области: Тербунский, Лебедянский, Усманский, Грязинский.

В 2021 году вакцинация будет проводиться во всех поликлиниках региона в 29 точках.