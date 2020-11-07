96 человек заразились коронавирусом в Липецкой области. Новый рекорд по суточному приросту

По данным на 7 ноября, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 96 человек в Липецкой области. Эта цифра – самая высокая с начала пандемии. Ранее рекордное число зараженных за сутки было зафиксировано 5 ноября, тогда заболели 95 человек.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 48
- г. Елец – 2
- Воловский район – 2
- Грязинский район – 6
- Добринский район – 3
- Елецкий район – 2
- Задонский район – 8
- Краснинский район – 5
- Липецкий район – 1
- Становлянский район – 3
- Тербунский район – 14
- Хлевенский район – 2
Всего в Липецкой области зарегистрирован 8741 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 7094 человека выздоровели (77 оправились от болезни за последние сутки).
Кроме того, сегодня стало известно о 77-й по счету смерти пациента с коронавирусом в Липецкой области. Скончалась 37-летняя женщина из Липецка.