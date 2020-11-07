96 человек заразились коронавирусом в Липецкой области. Новый рекорд по суточному приросту

По данным на 7 ноября, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 96 человек в Липецкой области. Эта цифра – самая высокая с начала пандемии. Ранее рекордное число зараженных за сутки было зафиксировано 5 ноября, тогда заболели 95 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 48

г. Елец – 2

Воловский район – 2

Грязинский район – 6

Добринский район – 3

Елецкий район – 2

Задонский район – 8

Краснинский район – 5

Липецкий район – 1

Становлянский район – 3

Тербунский район – 14

Хлевенский район – 2

Всего в Липецкой области зарегистрирован 8741 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 7094 человека выздоровели (77 оправились от болезни за последние сутки).

Кроме того, сегодня стало известно о 77-й по счету смерти пациента с коронавирусом в Липецкой области. Скончалась 37-летняя женщина из Липецка.