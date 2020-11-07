В регионе

96 человек заразились коронавирусом в Липецкой области. Новый рекорд по суточному приросту

4 часа назад
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По данным на 7 ноября, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 96 человек в Липецкой области. Эта цифра – самая высокая с начала пандемии. Ранее рекордное число зараженных за сутки было зафиксировано 5 ноября, тогда заболели 95 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 48
  • г. Елец – 2
  • Воловский район – 2
  • Грязинский район – 6
  • Добринский район – 3
  • Елецкий район – 2
  • Задонский район – 8
  • Краснинский район – 5
  • Липецкий район – 1
  • Становлянский район – 3
  • Тербунский район – 14
  • Хлевенский район – 2

Всего в Липецкой области зарегистрирован 8741 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 7094 человека выздоровели (77 оправились от болезни за последние сутки).

Кроме того, сегодня стало известно о 77-й по счету смерти пациента с коронавирусом в Липецкой области. Скончалась 37-летняя женщина из Липецка.

37-летняя женщина из Липецка умерла от коронавируса

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