96-летнему ветерану из Задонского района отказали в постановке на жилищный учет

Прокуратура Задонского района по поручению прокуратуры области провела проверку по обращению дочери ветерана Великой Отечественной войны 96-летнего инвалида.

Заявительница просила прокурора оказать содействие ее отцу в установлении факта принадлежности воинских документов, подтверждающих его участие в Великой Отечественной войне.

Установлено, что ветеран родился в 1924 году в одном из сел Задонского района. С 1942 по 1944 г.г. принимал участие в Великой Отечественной войне, получал тяжелые ранения, награждался Государственными наградами, в том числе Орденом Отечественной войны I степени, являющимся высшей наградой, учреждённой Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Впоследствии ему были выданы удостоверения участника и инвалида Великой Отечественной войны.

В сентябре 2020 года он обратился в администрацию района в целях улучшения своих жилищных условий.

Однако орган местного самоуправления отказал ветерану и инвалиду войны в постановке на жилищный учет, в связи с имеющимися противоречиями в дате рождения и отсутствием в военном комиссариате подтверждения участия его в Великой Отечественной войне.

Проверка показала, что в имеющихся в военном комиссариате воинских документах датой рождения участника и инвалида Великой Отечественной войны указан 1925 год.

В связи с указанием в воинских документах неправильной даты рождения, ветеран Великой Отечественной войны фактически был лишен возможности в реализации гарантированных Конституцией РФ прав, в том числе на улучшение жилищных условий.

В рамках полномочий по защите прав и законных интересов ветерана прокуратура Задонского района обратилась в суд с исковым заявлением об установлении факта принадлежности отцу заявительницы воинских документов и установлении в них факта рождения в 1924 году.