96 жителей Липецкой области претендуют на главную просветительскую награду страны — Знание.Премию

Липецкая область активно участвует в юбилейном сезоне всероссийской просветительской премии. На награду в этом году претендуют 96 представителей региона — педагоги, наставники, авторы проектов и общественные деятели. Итоги масштабной заявочной кампании, собравшей 18 730 заявок со всей России и из 40 стран мира, подвели на Восточном экономическом форуме.

«Уверен, что липчане достойно представят регион на всероссийском уровне. Просветительская деятельность — это важнейшая работа, которая формирует ценности подрастающего поколения, сохраняет нашу историю и культуру, популяризирует здоровый образ жизни и научные знания» — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Среди самых популярных номинаций у липецких претендентов — «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» и «За вклад в просвещение в сфере „Обучение и Наставничество“».

Яркими проектами-представителями региона стали спортивно-оздоровительный проект «Здоровое наследие» Федерации воздушно-силовой атлетики Липецкой области, который борется за победу в номинации «Спорт и ЗОЖ», и «Эко-навигатор» от региональных минлесхоза и минприроды, представленный в номинации «Экология и Туризм».

До ноября экспертный совет отберет шорт-лист номинантов. Лауреатов главной премии объявят в 2026 году. Кроме того, в пятом сезоне впервые пройдут региональные церемонии награждения, где определят лучшего просветителя и лучший проект года в каждом субъекте РФ, включая Липецкую область.