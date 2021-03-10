За последние сутки в Липецкой области выявили 97 случаев коронавируса (днем ранее – 98). Показатель заболеваемости составляет 2254,6 случая на 100 тысяч населения.

93 человека за сутки выздоровели, 5 – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 25 688 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 22 254 человека выздоровели, 462 умерли.

Напомним, что в Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по вопросам иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции – 8-800-450-48-48.