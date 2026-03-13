97% замороженного картофеля в РФ делает Липецкая область

Липецкая область нарастила объёмы производства многих продуктов питания. Об этом рассказали в региональном минсельхозе.

Так, по итогам 2025 года Липецкая область удерживает первое место в стране по производству переработанного и консервированного картофеля, производя почти половину всего объёма этой продукции в стране. В прошлом году в регионе было получено свыше 268 тысяч тонн. Если брать замороженный картофель, то доля липецкого в РФ превышает 97%. Также регион — лидер в стране по выпуску мясосодержащих консервов, мясной продукции для детского питания, дрожжей и свекловичного жома, поясняют в минсельхозе.

Кроме того, Липецкая область входит в топ-5 в РФ по производству сахара, соевого и рапсового масел, консервов из мяса птицы, переработанных фруктов и ягод, молочной, фруктово-овощной продукции и воды для детского питания, овощей закрытого грунта, премиксов.

«Показатели нашего АПК по итогам 2025 года — это результат системной работы по модернизации производств и поддержке перерабатывающей отрасли. Наши предприятия обеспечивают не только продовольственную безопасность региона, но и всей страны. Что касается картофеля, то такие результаты — подтверждение высокого качества и конкурентоспособности липецкой продукции», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.