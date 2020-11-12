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99 случаев коронавируса выявили в Липецкой области за сутки. Данные на 12 ноября

3 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области выявили 99 случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордная цифра по суточному приросту в регионе.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 52
  • Грязинский район – 16
  • Данковский район – 5
  • Добринский район – 2
  • Добровский район – 2
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 7
  • Лебедянский район – 1
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 4
  • Тербунский район – 3
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 3
  • Чаплыгинский район – 1

Всего с начала марта в Липецкой области зарегистрировано 9229 заражений COVID-19. 7411 человек выздоровели (85 – только за последние сутки).

Также, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в Липецкой области зарегистрировано 82 смерти от коронавируса.

Женщина из Усманского района умерла от коронавируса

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