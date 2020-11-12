99 случаев коронавируса выявили в Липецкой области за сутки. Данные на 12 ноября

За последние сутки в Липецкой области выявили 99 случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордная цифра по суточному приросту в регионе.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 52

Грязинский район – 16

Данковский район – 5

Добринский район – 2

Добровский район – 2

Елецкий район – 1

Задонский район – 7

Лебедянский район – 1

Лев-Толстовский район – 1

Липецкий район – 4

Тербунский район – 3

Усманский район – 1

Хлевенский район – 3

Чаплыгинский район – 1

Всего с начала марта в Липецкой области зарегистрировано 9229 заражений COVID-19. 7411 человек выздоровели (85 – только за последние сутки).

Также, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в Липецкой области зарегистрировано 82 смерти от коронавируса.