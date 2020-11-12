99 случаев коронавируса выявили в Липецкой области за сутки. Данные на 12 ноября

За последние сутки в Липецкой области выявили 99 случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордная цифра по суточному приросту в регионе.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 52
- Грязинский район – 16
- Данковский район – 5
- Добринский район – 2
- Добровский район – 2
- Елецкий район – 1
- Задонский район – 7
- Лебедянский район – 1
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 4
- Тербунский район – 3
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 3
- Чаплыгинский район – 1
Всего с начала марта в Липецкой области зарегистрировано 9229 заражений COVID-19. 7411 человек выздоровели (85 – только за последние сутки).
Также, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в Липецкой области зарегистрировано 82 смерти от коронавируса.