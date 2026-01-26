А снег попросим задержаться…

На полях ООО «Петровский агрокомплекс» приступили к выполнению важного агроприема, незаслуженно забытого в последние годы. Речь про снегозадержание. В эти дни нетронутую белизну петровских угодий «расчерчивают» ровными полосами два трактора: МТЗ и мощный «Кировец», оборудованные специальными навесками для создания валов.

Зима из года в год преподносит нашим аграриям неожиданные сюрпризы. То она снежная, то, наоборот, снег быстро растает, заливая посевы талой водой, а затем резко ударят морозы, превращая влагу в ледяную корку. Петровцы прекрасно понимают, насколько важны запасы снега на полях, поскольку от толщины снежного покрова иногда напрямую зависит будущее урожая. А в нынешнем январе в сельхозпредприятии всерьез задумались над поиском дополнительных резервов для повышения отдачи сельскохозяйственных культур. И вывели в поле технику, благо небесная канцелярия на этот раз не поскупилась на осадки.

Назначив механизаторов Владимира Кочеткова и Александра Соколова ответственными за снегозадержание, приступили к работе. Она ведется в течение всего светового дня, лишь для заправки техника уходит в мастерскую. Горячие обеды подвозят прямо в поле. Как только процесс войдет в нормальный ритм, снегозадержание планируют сделать непрерывным, в две рабочие смены. На тех массивах, где после прохода тракторов остаются снежные валы, петровцы весной планируют возделывать сахарную свеклу. Стабильно высокие урожаи этой технической культуры стали визитной карточкой местных земледельцев.

— Снегозадержание, — пояснила агроном отделения Наталия Копцева, — позволит нам накопить снежную массу на полях и защитить ее от выдувания ветрами. Под мощным снежным покровом почва меньше промерзает, а весной раньше оттаивает и лучше впитывает воду, вследствие чего уменьшается поверхностный сток талых вод. Замечу, что талая снеговая вода является хорошим природным удобрением. Кроме того, растаявший снег выступает как естественный природный стимулятор. Конечно, зимнее снегозадержание всего лишь одна из мер по улучшению плодородия почвы и заботе о будущем урожае. Но она не менее важна, чем весеннее закрытие влаги, предпосевная культивация, внесение минеральной подкормки и соблюдение сроков сева.

Еще одна задача снегозадержания — предотвращение одновременного таяния снега в весенний период. Быстрый сход снега из-за резкого потепления приводит к быстрой потере влаги: она испаряется, а вода стекает по поверхности земли. Мероприятия по снегозадержанию позволяют избежать равномерного таяния, тем самым избегая стекания талой воды в низины. По словам специалиста, в эти дни средняя толщина снежного покрова на полях агрокомплекса составляет не менее тридцати сантиметров. Белое покрывало выглядит как слоеный пирог. Прямо над почвой — десять сантиметров пушистого снега, затем идет небольшая ноздреватая прослойка из замерзших снежинок и дождевых капель, которую венчает легкая, почти невесомая снежная фракция. В короткой беседе Н. Копцева сообщила, что на долю зимних осадков приходится в среднем 25-30 процентов годового объема. И сохранить эти небесные дары — первоочередная задача.

На полях, где весной разместятся посевы сахарной свеклы, снегозадержание планируют выполнить за две недели. Кроме этого, в «Петровском» рассматривают возможность проведения важного агроприема на площадях, которые займут яровые культуры. Тем самым местные земледельцы гарантированно обеспечат в почве весенний запас продуктивной влаги.