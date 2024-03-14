Всероссийскому обществу слепых в Липецкой области в апреле исполнится 70 лет. 30 из них Добринский филиал ВОС возглавляет Виктор Васильевич АГАРКОВ

— Вообще, в стране Всероссийское общество слепых в следующем году отметит своё столетие, — рассказывает председатель Добринского филиала ВОС В.В. Агарков, — у нас в регионе оно создано с момента образования Липецкой области, в 1954-м. Хотя, конечно, из-за необходимости существовало и до того момента.

Виктор Васильевич рассказал, что самым первым, кто его в нашей местности организовал ещё в 1946-м, был фронтовик Михаил Никитич Анипкин (1920-1995 гг.), пришедший с войны слепым. Офицер М.Н. Анипкин руководил разведгруппами в тылу противника с июля 1941 до конца марта 1944 года. Из-за тяжёлых ранений потерял зрение.

Бывший воин хорошо понимал, насколько тяжело адаптироваться к новым условиям жизни многим таким же, как и он сам. Решил организовать такую «ячейку». Общество слепых росло, а с момента образования Липецкой области и вовсе стало официальной организацией. До того, в 1946-1954 гг., Анипкин был директором учебно-производственного предприятия общества слепых.

— С 1954 по 1993 г.г. — он председатель ВОС в Липецкой области, — продолжает В.В. Агарков. — Михаил Никитич сделал очень многое для общества слепых. Так, по его инициативе в 1958 году было создано Елецкое предприятие общества слепых, в 1963 году открыта межобластная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей (Центр образования, реабилитации и оздоровления). Под его руководством был построен новый корпус производственного объединения «Электроаппарат», специальная библиотека для слепых, жилые дома, детсад, общежитие… Можно долго перечислять.

По словам председателя Добринского филиала, у областного ВОС всего два руководителя: вышеназванный Анипкин и потом до сего времени общество стал возглавлять председатель Николай Александрович Сарычев, который, как и его предшественник, потерял зрение в бою: служил в ВДВ и был призван в Афганистан…

Офицер-фронтовик М.Н. Анипкин стал первым председателем ВОС Липецкой области, образованной 70 лет назад. (Фото из Интернета).

ВОС старается помогать своим подопечным. Особенно тяжело им жилось в 90-е годы, когда пенсию (у кого-то и заработную плату) подолгу задерживали, а страшный недуг не позволял выполнять тяжёлую физическую работу, например, чтобы идти куда-то на подработки.

— Мы искали неравнодушных людей, — рассказывает В.В. Агарков, — чтобы помогать членам нашего филиала ВОС в содержании подсобного хозяйства: развозили им по домам зерно.

Одна из моих собеседниц — член ВОС с большим стажем Александра Арсентьевна Полянская из Добринки — вспоминает про тот тяжёлый период:

А.А. Полянская из Добринки почти 40 лет состоит в обществе слепых. Женщина считает, что ВОС никогда не позволяло ей чувствовать себя одинокой.

— Я почти сорок лет состою в местном отделении ВОС. В голодные 90-е годы Виктор Васильевич стал нам опорой. Договаривался с фермерами, предпринимателями, которые оказывали посильную спонсорскую помощь. Когда фермерские хозяйства выделяли зерно, наш председатель, не считаясь со временем, развозил мешки с зерном, разгружал. Только благодаря его хлопотам я могла держать кур и даже поросёнка. Помимо всего прочего, члены ВОС регулярно получали сахар, растительное масло и другие необходимые продукты.

А.А. Полянская с детства имела слабое зрение. Приспосабливалась, узнавала «своих» по силуэтам. Училась хорошо, практически по всем предметам были только отличные оценки. На уроках все старалась запомнить на слух. Проблемы были только с географией, так как плохо видела карту. И, только будучи уже студенткой медицинской школы, увидела «свет»: наконец, преподаватель сам выписал ей очки.

— Я тогда впервые увидела окружающий мир более четко. А жизнь общества слепых — это организация не только помощи, но и досуга. У нас постоянно проводились концерты, конкурсы, праздничные чаепития. Председатель Добринского филиала этой общественной организации делает всё, чтобы мы не чувствовали себя забытыми и одинокими.

Гостей на Добринской земле всегда встречают караваем. 3-й справа — председатель Липецкой областной общественной организации ВОС Н.А. Сарычев.

ВОС старается привлекать людей с ограниченными возможностями к участию в различных мероприятиях и конкурсах, доступных им по здоровью.

ВОС старается привлекать людей с ограниченными возможностями к участию в различных мероприятиях и конкурсах, доступных им по здоровью.

Местный филиал ВОС, сотрудничая с филиалами из других районов, постоянно старается устраивать различные мероприятия для своих подопечных. Например, традиционными стали праздники «Дары осени», где люди, лишённые зрения, показывают свои таланты.

Также на постоянной основе уже много лет подряд в бассейне «Жемчужина» п. Добринка проводятся соревнования среди людей с таким недугом. Незрячие спортсмены из разных мест Липецкой области любят приезжать в наш посёлок, где их всегда гостеприимно встречают и по-дружески провожают.

А.А. Полянская с теплотой вспомнила, как принимала участие в конкурсе «Мое фирменное блюдо». На него представила эклеры, приготовленные по особому рецепту. Была очень рада, что заняла 1-е место. Ей подарили термос, которым до сих пор пользуется.

— В настоящий момент в силу своего очень преклонного возраста, а мне 91 год, не могу посещать подобные мероприятия. Но связь с местным отделением ВОС продолжается и сейчас. Виктор Васильевич Агарков поздравляет с праздниками, справляется о здоровье. В прошлом году на мой юбилей приезжал вместе с супругой Агарковой Ольгой Викторовной (она была председателем ВОИ). Вспоминаю и Ольгу Викторовну с большой теплотой. К сожалению, ее недавно не стало. Мне хочется поздравить наше общество ВОС в лице Агаркова В.В. с юбилеем. Поблагодарить за его труд, внимание, тактичность и доброту.

Александра Арсентьевна уверена: для организации 70 лет — немного. Благодаря ВОС люди с ограниченными возможностями здоровья ведут активный образ жизни и не заточены в четырех стенах.