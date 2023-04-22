Имя победителя конкурса «Учитель года Липецкой области – 2023» стало известно после заключительных испытаний в школе №26 областного центра. Им стала Попова Александра Валерьевна, учитель русского языка и литературы школы поселка Солидарность Елецкого района.

Конкурс «Учитель года» в Липецкой области стартовал 3 апреля, сообщили в управлении образования и науки региона. На первом этапе в конкурсе приняли участие 20 победителей муниципального этапа. Конкурсанты провели открытые уроки и поучаствовали в конкурсном испытании «Воспитательное событие» со школьниками, которое проводилось в рамках конкурса впервые. Учителя продемонстрировали творческий подход к занятию. Участниками педагогического состязания в следующем этапе стали пять человек. Сегодня они провели «Мастер-класс» и прошли конкурсное испытание «Вопрос учителю года». Педагоги продемонстрировали знание актуальных вопросов развития системы образования.

Абсолютному победителю конкурса «Учитель года Липецкой области» вручается диплом и областная премия в размере 250 тыс. рублей. Четырех победителей наградят дипломами конкурса и премиями по 50 тыс. рублей.

«Учитель – самая важная профессия. Мы гордимся липецкими педагогами, благодаря которым качество образования в нашей области с каждым годом растет, становится больше стобалльников. Увеличивается и число педагогов, получающих заслуженные награды в федеральных конкурсах», – отметил губернатор Игорь Артамонов.