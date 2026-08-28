Административная комиссия информирует. Ответственность за содержание собак

Уважаемые жители Добринского муниципального округа!

Сообщаем вам, что в адрес административной комиссии за истекший период 2026 года увеличилось поступление заявлений по факту ненадлежащего содержания собак, а именно без поводка и намордника, за территорией домовладения. Такой безответственный подход приводит к очень печальным последствиям.

Хотим обратить ваше внимание на то, что, когда приобретаете домашнего питомца, вы берете на себя ответственность за правильное содержание животного.

Административная комиссия Добринского округа напоминает, что содержание домашних животных регулируется требованиями статьи 8.4. Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях – Нарушение требований общественной безопасности при содержании животных.

За 8 месяцев текущего года было рассмотрено 20 административных дел по ст. 8.4 КоАП Липецкой области.

Главный специалист-эксперт административной комиссии администрации Добринского муниципального округа А.Н. Красников.