Администрация г. Грязи отказалась принимать поставленные мусорные контейнеры. Поставщик доказал, что они без дефекта

Спор между администрацией г. Грязи Липецкой области и индивидуальным предпринимателем дошел до суда. В итоге бизнесмен вышел победителем, а муниципалитет вынужден переплатить почти на 300 тысяч рублей больше суммы контракта.

В марте 2020 года стороны заключили контракт на поставку в город 140 сетчатых контейнеров для сбора ТКО с крышками на общую сумму в 1 миллион с небольшим рублей. В техническом задании администрация подробно описала характеристики, которыми те должны обладать вплоть до цвета (желтые).

Однако когда контейнеры прибыли, заказчик отказался от приемки товара, обнаружив несоответствие требованиям качества. Администрация указала в акте, что изделие не прокрашено, сетка не приварена к стенкам, толщина металла не соответствует техническому заданию, а также имеются повреждения на поверхности изделия.

Поставщик обратился к администрации с претензией, уверяя, что не нарушил условия контракта, и попросил оплатить товар. Администрация на требования не отреагировала, и тогда предприниматель обратился в арбитражный суд.

К своим доводам истец прикрепил заключение судебной экспертизы, которая не выявила несоответствия контейнеров техзаданию.

Из выявленных дефектов (непрокрас отдельных элементов, грязь под ЛКП, следы сварки по окрашенным элементам, деформации тонких стенок листового металла, сетки боковин при транспортировке, царапины на краске покрытия на отдельных изделиях) формально не имеющих отношения к требованиям муниципального контракта, влияние на использование продукции по назначению для сбора твердых коммунальных отходов не оказывают и легко устранимы.

Экспертом сделан вывод об отсутствии дефектов, принимая во внимание техническое задание муниципального контракта: “Несоответствие «Боковины и стенки из сварной сетки не более 50×50 мм.», при этом площадь ячейки (просвет) изготовленных контейнеров составляет 2756 мм2, что отличается от ТЗ (2500 мм2), менее чем в 1,5 раза и не является существенным отклонением и не может повлиять на использование продукции по назначению. Площадь просвета существенно не влияет на использование продукции по назначению и (или) на её долговечность, что указывает на малозначительность выявленного дефекта”.

Ответчик (администрация), в свою очередь, доказательств надлежащего исполнения обязанностей по оплате поставленного товара не предоставил. Суд пришел к выводу, что отказ ответчика от приемки товара оказался неправомерным и признал требования истца (поставщика) о взыскании долга в сумме 1 026 275 руб. 59 коп. законным и обоснованным, обязав удовлетворить их в заявленном размере.

Помимо основного долга, согласно решению арбитражного суда, администрация г. Грязи должна выплатить предпринимателю:

штраф за необоснованный отказ от приемки товара в сумме 1 000 руб.

пени за нарушение сроков оплаты поставленного товара за период с 26.04.2020 по 22.09.2020 в сумме 21 808 руб. 36 коп., пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на сумму 1 026 275 руб. 59 коп. за каждый день просрочки с 23.09.2020 по день фактической оплаты долга

расходы на возврат товара в размере 55 000 руб. (транспортные расходы на вывоз товара).

расходы по оплате стоимости хранения товара за период с 01.04.2020 по 31.05.2020 в размере 111 800 руб. (аренда склада).

Также с администрации решено взыскать судебные расходы в общей сумме 122 961 руб., из которых 24 961 руб. – расходы в связи с оплатой государственной пошлины, 98 000 руб. – расходы за проведение судебной экспертизы.

Таким образом, общая сумма, которую установлено взыскать с городской администрации составила 1 338 844,95 рубля. Это на 312 569,36 рублей больше суммы изначального контракта.

Решение суда в первой инстанции в полном объеме изготовлено 28.09.2020 г. Информацией о его обжаловании мы пока не располагаем.