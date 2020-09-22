Администрация Каликинского сельсовета в Добровском районе незаконно передала в концессию баню

Прокуратура Добровского района по заданию прокуратуры области проверила исполнение федерального законодательства о концессионных соглашениях.

10 апреля 2015 г. между администрацией сельского поселения Каликинский сельсовет и ООО «Каликинские бани» было заключено концессионное соглашение. Согласно документу концессионер обязался произвести реконструкцию бани в с. Каликино и осуществлять деятельность по оказанию населению банных услуг.

По окончании срока соглашения, 10 апреля 2020 г., ООО «Каликинские бани» обязалось передать объект администрации.

В марте 2020 г. в администрацию поступило письменное обращение генерального директора ООО «Каликинские бани» о продлении срока действия концессионного соглашения. Администрация, в свою очередь, обратилась в Липецкий УФАС России за разрешением на продление срока действия концессионного соглашения до 10 апреля 2025 г.

По результатам рассмотрения заявления Липецким УФАС России было принято решение об отказе в согласовании изменений условий концессионного соглашения в связи с отсутствием предусмотренных законом оснований.

Однако еще до получения ответа антимонопольной службы между администрацией сельского поселения и ООО «Каликинские бани» было заключено дополнительное соглашение, которым был установлен новый срок пользования объектом.

В результате допущенных нарушений общество с 13 апреля 2020 г. неосновательно пользовалось муниципальным имуществом.

Кроме того, в нарушение федерального законодательства при заключении дополнительного соглашения администрация сельского поселения необоснованно предоставила ООО «Каликинские бани» преференции в виде безвозмездного использования муниципального имущества.

По результатам проверки прокуратура подготовила проект искового заявления в арбитражный суд в интересах муниципального образования о признании недействительным (ничтожным) дополнительного соглашения к концессионному соглашению, заключенному между администрацией сельского поселения Каликинский сельсовет и ООО «Каликинские бани», и обязании концессионера передать сельскому поселению здание бани.