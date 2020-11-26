Администрация Липецка через арбитраж добивается сноса пристройки к “ЦУМу”

26 ноября 2020 года арбитражный суд Липецкой области возобновил производство по делу, в рамках которого рассматривается исковое заявление администрации города Липецка к АО «Центральный универмаг» о сносе самовольной постройки (пристройки к зданию «ЦУМа» со стороны улицы Интернациональной).

Ранее производство по данному делу было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по другому делу, в котором АО «ЦУМ» оспаривал постановление Инспекции государственного строительного надзора Липецкой области о привлечении к административной ответственности АО «Центральный универмаг» за реконструкцию здания «ЦУМа» без разрешения.

28 сентября 2020 года арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, вынес решение отказать в удовлетворении заявленных требований АО «ЦУМ» и признать законным постановление по делу об административном правонарушении от 22 января 2020 года, вынесенное Инспекцией госстройнадзора Липецкой области. Не согласившись с решением суда первой инстанции АО «ЦУМ» подало апелляционную жалобу. 26 ноября 2020 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение арбитражного суда Липецкой области по данному делу без изменения, жалобу без удовлетворения.

Судебное разбирательство по делу об обязании АО «ЦУМ» снести самовольную постройку продолжится 12 января 2021 года, сообщили в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.