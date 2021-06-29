Соответствующие поправки в Закон «О правовом регулировании вопросов пожарной безопасности в Липецкой области» сегодня рассмотрел и одобрил комитет по законодательству и правовым вопросам регионального парламента.

Законопроект разработан для повышения эффективности правового регулирования общественных отношений в области обеспечения пожарной безопасности в регионе. Так закрепляются полномочия регионального парламента по утверждению областных расходов на обеспечение пожарной безопасности и содержание пожарной охраны, а также установлению мер правовой и социальной защиты личного состава пожарной охраны и членов их семей.

Администрация Липецкой области наделяется новыми полномочиями по организации тушения природных пожаров и осуществлению тушения возгораний силами подразделений пожарной охраны. Законопроект предусматривает обязанность администрации региона утвердить перечень населенных пунктов области, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров, а также разработать и утвердить положение о противопожарной службе Липецкой области. Этот документ должен регламентировать вопросы структуры, полномочий и порядка деятельности региональной противопожарной службы.

Кроме того, с 1 января 2022 года органы местного самоуправления районов области предлагается наделить полномочиями по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Окончательное решение по представленному законопроекту парламентарии вынесут на июльской сессии.