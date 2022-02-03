В регионе

Администрация Липецкой области передаёт служебные автомобили медикам

3 часа назад
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Служебные автомобили администрации Липецкой области в очередной раз будут переданы медикам по инициативе главы региона Игоря Артамонова. Решение принято в связи с ростом заболеваемости ковидом и с резко возросшей нагрузкой на амбулаторное звено региональной сферы здравоохранения.

30 автомобилей поступят в медучреждения с 4 февраля. Все расходы по обслуживанию транспорта возьмёт на себя администрация. Распределять машины по медицинским учреждениям будет региональное управление здравоохранения в зависимости от потребностей отрасли. Автомобили могут быть использованы как для обслуживания вызовов, так и для транспортировки биоматериала в лаборатории.

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