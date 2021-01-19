В августе 2020 года администрация сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского района Липецкой области обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис 48» о взыскании 1,9 млн. рублей убытков и пени.

Между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым ООО «СтройСервис 48» обязано выполнить капитальный ремонт сквера «Отрада» в селе Становое. В декабре 2019 года работы выполнены подрядчиком и оплачены в полном объеме. В соответствии с условиями контракта гарантийный срок на качество выполненных работ составляет пять лет с даты приемки.

После подписания актов выполненных работ в сквере на спортивной и детской площадках обнаружились существенные недостатки выполненных работ: нарушение равномерного цветового решения поверхности слоя резинового покрытия, неоднородность структуры уложенного слоя, частичное некачественное приклеивание резинового покрытия к основанию, вздутие и сколы краски на детском игровом оборудовании.

Подрядчику направлено претензионное письмо с требованием об устранении некачественного выполнения работ по капитальному ремонту объекта. Однако до настоящего времени ответчик к устранению выявленных недостатков не приступил, в связи с чем истец обратился в суд.

В ходе рассмотрения дела истец изменил предмет иска: в итоге просил обязать ответчика в течение двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту, и взыскать штраф в размере 123 446 рублей.

В судебном заседании 18 января 2021 года ответчик ходатайствовал о назначении судебной экспертизы по делу. Суд удовлетворил данное ходатайство, в связи с чем отложил судебное заседание на 2 марта 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда Липецкой области.