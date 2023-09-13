Соглашения о реализации проектов более чем на 12 млрд рублей подписаны с Липецкой областью в 2023 году при содействии регионального Агентства инвестиционного развития (АИР), в том числе по итогам Петербургского международного экономического форума. В настоящее время на сопровождении агентства находятся порядка 50 компаний с общим объемом заявленных инвестиций более 35 млрд рублей.

На каждом этапе знакомства потенциального инвестора с Липецкой областью АИР работает как система «единого окна» с ресурсоснабжающими организациями и профильными ведомствами. Специалисты АИР помогают в получении технических условий на присоединение к сетям электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения будущего объекта, обустройство дорог и линий связи.

В прошлом году на инвестпортале Липецкой области была размещена инвестиционная карта региона, которая регулярно пополняется новыми объектами. Карта включает в себя свободные земельные участки и объекты для развития бизнеса – уже более 350. Здесь же указаны адрес площадки, ее размер, координаты, кадастровый номер, категория земель, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры. Подобрать необходимую площадку или помещение и подать заявку для обратной связи можно всего в несколько кликов. Также специалисты АИР могут подобрать меры поддержки, помочь наладить взаимодействие с банками, федеральными или региональными фондами, оказать содействие при подборе персонала, наладить кооперацию с местными производителями.

«В регионе создаются благоприятные условия для привлечения инвесторов и создание новых предприятий. Кроме того, у Липецкой области есть множество других преимуществ – климатические условия, географическое положение, близость к федеральным трассам и Москве», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.