Агитпоезд с трофейной военной техникой приедет в Липецкую область

Липецк присоединится к Всероссийской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», инициированной Министерством обороны Российской Федерации. 26 апреля в Липецк прибудет специальный поезд с тематическими вагонами, посвящёнными 80-летию Великой Победы. В составе поезда – 18 вагонов, среди которых платформы с образцами трофейной техники и тематические вагоны с экспозициями, посвященными Великой Отечественной войне.

Жители и гости Липецка смогут ознакомиться с тематическими вагонами «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, честь, отвага», «Армия России» и, разумеется, «Военная служба по контакту – выбор сильных!». На железнодорожной платформе разместят образцы современной техники Вооруженных Сил России, сплести маскировочные сети и написать письма в поддержку участников специальной военной операции, будут работать полевая кухня, выступят творческие коллективы Липецкой области. Посетить интерактивные площадки поезда смогут все желающие 26 апреля 2025 года с 10:00 до 14:30.

«Эта акция – живая связь поколений. Через историю военных лет, через подвиги героев мы воспитываем в молодёжи истинный патриотизм», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.