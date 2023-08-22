Липецкие аграрии продолжают обновлять сельхозтехнику. В 2023 году было закуплено 371 сельхозмашин на общую сумму 2,4 млрд рублей. Больше половины такой техники приобрели по программе агролизинга, остальная часть – из средств субсидируемых кредитов. Льготные программы, такие как «Трактор для своих», «Раннее бронирование», «Агросезон без платежей», АО «Росагролизинг». Об этом сообщил заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв.

Подобные инвестиции в сельскохозяйственную технику позволяют повысить эффективность работы и увеличить производительность в сельском хозяйстве региона. «Модернизация автопарка сельхозмашин — важная составляющая развития агропромышленного комплекса. Это направление должно быть в приоритете у аграриев, а предприятия, работающие добросовестно и качественно, всегда могут на рассчитывать на поддержку со стороны государства», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.