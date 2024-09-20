Липецкие аграрии делают ставку на сою. В этом году площади под ней увеличились до рекордных 192,8 тысячи гектаров. Производство соевого масла по итогам 7 месяцев 2024 года выросло на 77%.

В регионе каждый год увеличиваются площади под соей, и растет валовой сбор. Еще десять лет назад сою в области выращивали на 34 тысячах гектаров и получали с них 51 тысячу тонн. В прошлом году площади под этой экспортоориентированной масличной культурой выросли до 149 тысяч гектаров. Тогда липецкие аграрии собрали рекордные 345 тысяч тонн. В этом году под сою уже отвели 192,8 тысячи гектаров. На 19 сентября намолочено 294 тысячи тонн.

Мощности по переработке масличных культур, в частности сои, также растут. Один из крупнейших в стране маслоэкстракционных заводов запустился в Елецком районе в 2022 году. Он специализируется на сое. В 2023 году там получили 69 тысяч тонн соевого масла. За семь месяцев текущего года уже произвел 64,2 тысячи тонн. Это на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На площадке завода из сои также производится соевый шрот, который востребован в животноводстве как корм с высоким содержанием белка.

По площади посевов сои Липецкая область в этом году вошла в первую десятку регионов страны, отметили в региональном управлении сельского хозяйства. Это одна из самых дорогостоящих культур, на нее устойчивый спрос. А растущие в стране мощности по переработки сои стимулируют наших сельхозпроизводителей увеличивать ее сбор.

«Соя – культура с высоким экспортным потенциалом. Поэтому липецкие аграрии наращивают ее производство, а также продуктов переработки сои», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.