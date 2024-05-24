Демонстрационный показ энергонасыщенных тракторов и оборудования для автономного управления сельхозтехникой на основе искусственного интеллекта и геопозиционирования отечественного производства состоялся в Добринском районе. Такие тракторы способны обрабатывать поля с пустой кабиной. Вместо водителя – компьютер, который анализирует карту поля и прокладывает маршрут на основе геоданных. Постоянный доступ к беспроводной сети не требуется.

При этом машина способна распознать препятствия на своем пути, остановиться и отметить опасные места на карте. Также она сама формирует отчет о проделанной работе и передает его в центр управления предприятием. В числе дополнительных функций – автоматическая оценка вегетации растений, зон заболеваний и поражений вредителями. Оборудование совместимо со многим орудиями – плугами, сеялками, опрыскивателями, культиваторами и так далее.

В Липецкой области некоторые хозяйства АПК уже испытывают беспилотные технологии в работе. «Аграрии региона внимательно следят за тенденциями в сфере АПК, как в стране, так и в мире, берут на вооружение наиболее эффективные разработки, не экономят на модернизации производства. Благодаря этому достигаются хорошие результаты и устанавливаются все новые и новые рекорды», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.