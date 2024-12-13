Сельхозтоваропроизводители региона приобрели 462 единицы новой сельскохозяйственной техники стоимостью 3,9 миллиарда рублей за 11 месяцев 2024 года. Машинно-тракторный парк пополнился новыми тракторами, зерноуборочными, кормоуборочными и свеклоуборочными комбайнами, другой техникой. Только за два последних месяца приобретено 10 новых тракторов и 45 единиц прочей сельхозтехники. Более 40% всех купленных машин получено через АО «Росагролизинг».

«Своевременное обновление и пополнение машинно-тракторного парка – залог успешного развития АПК Липецкой области. Кадры, способные управлять современной техникой, регион готовит сам в достаточном количестве. Молодежь охотно выбирает профессии в сельском хозяйстве, потому сейчас это очень хорошо оплачиваемая сфера», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.