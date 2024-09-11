Аграрии трех районов Липецкой области – Грязинского, Добринского и Чаплыгинского – приступили к уборке кукурузы на зерно. В прошлом году обмолот кукурузы на зерно в регионе начался на месяц позже. Это последняя из зерновых и зернобобовых культур, которую предстоит убрать липецким аграриям. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, на 9 сентября с первой тысячи гектаров получено 6,5 тысячи тонн кукурузы. Всего липецким аграриям предстоит обмолотить 63,5 тысячи гектаров.

Всех зерновых и зернобобовых получено 2,7 млн тонн. Основную долю составляет пшеница, ее собрано 2 млн тонн. Также намолочено 541 тысяча тонн ячменя, 10,4 тысячи тонн ржи, 7,7 тысячи тонн гречихи и 82,9 тысячи тонн гороха. Урожайность сельхозкультур находится на уровне среднемноголетних значений. Также продолжается уборка кукурузы на силос. Его уже заготовлено почти 100 тысяч тонн.

«Этот год для липецких аграриев был не без неприятных сюрпризов. Были и майские заморозки, и нехватка осадков. Но липецкий АПК успешно справляется со всеми невзгодами во многом благодаря использованию современных технологий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.