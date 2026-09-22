Аграрии Липецкой области приступили к уборке всех масличных культур. Под рапсом обмолочено уже 36 тысяч гектаров (это больше половины площадей ярового и озимого рапса) и собрано 95 тысяч тонн. Подсолнечник аграрии только начинают убирать. В закромах первая тысяча тонн. Подсолнечник занимает в этом году свыше 200 тысяч гектаров. Уборка сои набирает обороты: с 17 тыс. гектаров намолочено 46 тыс. тонн. Соя в этом году размещена на 150 тысячах гектаров.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства региона, всего под масличными культурами обмолочено 53,5 тыс. гектаров из 427,5 тыc. гектаров посевов. Собрано свыше 140 тыс. тонн. «Осень для аграриев – это итог всех полевых работ за год: от подготовки к посеву до сбора урожая. Поскольку в АПК Липецкой области работают не просто квалифицированные специалисты с опытом, а труженики, искренне переживающие за отрасль, мы верим, что скоро услышим о новых их достижениях и рекордах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.