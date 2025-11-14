Аграрии Липецкой области собрали 117 тысяч тонн овощей

117 тысяч тонн овощей собрали аграрии Липецкой области. Подавляющий объем – 112 тысяч тонн – обеспечен тепличными комплексами, а 5 тысяч тонн собрано с полей открытого грунта, сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Лидером среди овощей открытого грунта является капуста: ее выращено 2 тысячи тонн. Также собрано 1 тыс. тонн тыквы и 1 тыс. тонн кабачков. Кроме того, с открытого грунта в этому году получили огурцы, томаты, столовую свеклу и морковь, лук и чеснок. В четырёх теплицах региона произведено 59,7 тыс. тонн томатов, 50,5 тыс. тонн огурцов и 1,8 тыс. тонн салатной продукции.

«Наш регион уже много лет находится среди лидеров в тепличном овощеводстве, – отметила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. – Наши теплицы – самые современные, и их общая площадь превышает 220 га, что позволяет обеспечивать население свежей продукцией высочайшего качества круглый год».