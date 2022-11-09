По оперативным данным управления сельского хозяйства региона, валовой сбор сои в Липецкой области в этом году составил уже более 219 тысяч тонн. Это несмотря на то, что в регионе культура убрана пока только с 76% площадей. До этого рекордный урожай в области был собран в 2019 году – 139,5 тысячи тонн. «Липецкие аграрии в очередной раз радуют отличными результатами. Хороший урожай – залог продовольственной безопасности региона и его экономической устойчивости», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Производство масличных культур, особенно рапса и сои в Липецкой области в последние годы растет. Это связано с повышенным спросом на продукцию их переработки и курсом на импортозамещение. Площади сои в регионе увеличились с 1,6 тысячи гектаров в 2006 году до 125 тысяч – в нынешнем. Рост объемов валового сбора связан не только с увеличением площадей, но и с хорошей урожайностью, которая в этом году держится на уровне 23 ц/га. Это также рекорд для региона. До этого самая высокая урожайность отмечалась в 2020 году – 17,5 ц/га. В России же последние два года средняя урожайность сои находится на уровне 15,9 ц/га.

«Соя – очень требовательная культура к условиям выращивания и агротехнике, но вместе с этим высокомаржинальная и крайне востребованная в последнее время. Мы тщательно изучаем сорта, которые есть на рынке, выбираем те, что идеально подходят для нашего региона. Параллельно развиваем переработку. В этом году приступил к работе маслоэкстракционный завод «Черкизово-Масла», чья мощность составляет 2,5 тысячи тонн соевых бобов в сутки», – сообщил заместитель губернатора региона Игорь Кремнёв.

В текущем году на стимулирование производства рапса и сои Правительством РФ в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрено 4,8 млрд рублей, которые распределены между 43 регионами страны. Липецкие сельхозпроизводители получат 132,4 млн рублей. Соглашение с Минсельхозом России о предоставлении этих средств уже заключено. Поддержка позволит аграриям сохранить рентабельность, смягчить последствия логистических ограничений, а также закупить районированные семена и удобрения к следующему сезону.