Аграрии Липецкой области собрали уже больше 2 млн тонн сахарной свёклы

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил аграриев Липецкой области с очередным достижением в ходе уборочной кампании. Уже получено больше 2 млн тонн сахарной свёклы.

«Отличный результат. Спасибо земледельцам за труд. Для нашего региона эта культура является одной из стратегически важных – так сложилось исторически. Выращивание сахарной свёклы и производство сахара – по этим показателям у нас традиционно одни из лучших результатов в стране», – отметил губернатор.

Уборка сладкого корнеплода идёт во всех муниципальных образованиях. В этом году под сахарную свёклу в регионе отведено 118,5 тыс. гектаров. На данный момент с 50 тысяч гектаров получено 2,1 млн тонн сахарной свёклы. Средняя урожайность сладкого корнеплода составляет 420 центнеров с гектара. Лидером по уборке свёклы является Добринский округ. Там уже накопано более 380 тысяч тонн. В этом муниципалитете этой технической культурой засеяны самые большие площади – почти 25 тыс. гектаров. Лучшие по урожайности – воловские аграрии. Они с одного гектара собирают по 498 центнеров свёклы.

Сладкие корнеплоды идут на переработку на местные сахарные заводы. В регионе их шесть. Там с начала сезона переработано 1,8 млн тонн свёклы, из которой произведено 240 тысяч тонн сахара.