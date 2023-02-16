В преддверии весенних полевых работ земледельцы региона продолжают знакомиться с особенностями возделывания различных сельхозкультур. Накануне аграрии области приняли участие семинаре, посвященном масличным культурам, в большей степени – рапсу. На нем специалисты подробно рассказали о технологических аспектах при подготовке к севу, о почвах, подходящих для рапса, нюансах самого сева, первоначальном уходе за посевами, основных элементах минерального питания и многом другом.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, сейчас в регионе делается ставка на масличные культуры. Уже работают девять маслоэкстракционных заводов с совокупным объемом переработки почти 6 тысяч тонн сырья в сутки. Аграрии стараются удовлетворить потребности предприятий в масличных культурах. Прошлый год стал рекордным как по сое, которой липчане получили 250 тысяч тонн, так и по рапсу – более 112 тысяч тонн. Это было два самых больших за всю историю Липецкой области урожая масличных.

Сеют в Липецкой области как яровой, так и озимый рапс. Доля первого больше, поскольку озимый рапс не всегда хорошо переносит зиму. Однако урожайность озимого рапса значительно выше, поэтому липецкие аграрии пробуют сеять и его, экспериментируя с разными гибридами. Прошлой осенью озимым рапсом было засеяно порядка 7 тысяч гектаров. На данный момент посевы находятся в удовлетворительном состоянии.

«Успехи липецкого агропромышленного комплекса во многом связаны со стремлением аграриев осваивать и внедрять инновационные технологии, а также с грамотным подходом к распределению посевных площадей. Липецкий край всегда славился сельским хозяйством. Уверен, так будет и дальше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Интерес к рапсу растёт во всем мире. После сои это вторая по востребованности масличная культура. Из рапса производят масло, а также необходимый в рационе сельскохозяйственных животных жмых и шрот. По информации Ассоциации производителей и переработчиков рапса, за последние несколько лет площадь сева рапса в России существенно выросла и в 2022 году составила 2,3 млн гектаров (+39,2% к уровню 2021 года). Валовой сбор увеличился до рекордных показателей – 4,6 млн тонн (+63,2%). В Липецкой области рапс начали выращивать давно, но площади под ним изначально были незначительные. Так, в 2000 году рапс был размещен всего лишь на 4,8 тысячи гектаров. В 2021 года площади под рапсом достигли 60 тысяч гектаров. За это время производство рапса в регионе выросло более чем в 30 раз.