Сою молотят во всех районах Липецкой области, и сейчас с 59 тысяч гектаров получено 135 тысяч тонн. Урожайность в среднем составляет 22,9 центнера с гектара. Это на 42% выше, чем годом ранее.

«Соя – очень перспективная масличная культура. Интерес к ней во всем мире велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла. Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Больше всего с одного гектара собирают аграрии Липецкого района – 32,3 центнера. Всего под сою в регионе в 2022-м отведено свыше 125 тысяч гектаров. Ежегодно площади под этой культурой растут. Связано это, в том числе, с тем, что на территории области в этом году открылся новый завод по переработке сои мощностью 2,5 тысячи тонн соевых бобов в сутки.

К уборке подсолнечника также приступили все районы. С 36 тысяч гектаров получено 186 тысяч тонн при урожайности 25,9 ц/га (+13,6% к уровню прошлого года). Всего аграриям предстоит убрать почти 200 тысяч гектаров.

Кукурузу на зерно убирают в 11 районах. На 19 октября собрано 54,3 тысячи тонн. Урожайность составляет 80,4 центнера с гектара. Это на 20% больше, чем собирали в это время с одного гектара годом ранее. Самая высокая урожайность в Тербунском районе, там с одного гектара получают по 103,7 центнера. Всего липецким аграриям предстоит убрать кукурузу с 79 тысяч гектаров. С 67% площадей, отведенных под люпин, получено 7,7 тысячи тонн. Озимыми культурами засеяно 240 тыс. гектаров из отведенных под них 360 тыс.ецких полей уже 135 тысяч тонн сои