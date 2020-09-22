«Агробитхолод» приступила к пуско-наладочным работам I этапа комплекса по переработке овощей

ООО «Агробитхолод», резидент особой экономической зоны регионального уровня «Тербуны», завершает работы по установке оборудования. На предприятии будут сортировать, мыть, чистить, нарезать и проводить температурную обработку овощей, грибов и ягод.

На сегодняшний день завершаются пуско-наладочные работы. Заключены контракты на первую поставку картофеля, которая начнется уже в октябре, говорится в сообщении Инвестиционного портала Липецкой области.

Запуск завода намечен на начало IV квартала 2020 года. Введение в эксплуатацию запланированных площадей позволит производить до 100 тыс. тонн в год готовой продукции под торговой маркой «4 сезона». На предприятии будет создано 185 рабочих мест. Общая стоимость проекта 1,6 млрд. руб.

ОЭЗ регионального уровня промышленно-производственного типа «Тербуны» была создана в конце 2006 года. Здесь, на площади 992 Га расположены пять крупных производственных предприятия. Помимо ООО «Агробитхолод» производство здесь осуществляют ООО«Тербунский гончар», АО «Рафарма», ООО «Черноземье», ООО «МегаМикс Центр».

Фото: investinlipetsk.ru